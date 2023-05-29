Цьогоріч випускаються півтори тисячі випускників

Цього року традиційної ходи випускників в Тернополі не буде. Провести такий масовий захід і зібрати кілька тисяч людей в одному місці дуже ризиковано через постійні російські ракетні атаки. Про відміну ходи випускників заявив міський голова Тернополя Сергій Надал в прямому ефірі однієї з тернопільський радіостанцій.

Чиновник зазначив, що чи проводити святкування випускного в кожній школі директор разом з батьками будуть вирішувати самостійно. Але загального свята не буде.

«В міській раді розуміють важливість цього свята для кожного випускника, адже кожен з вас мріяв завершити свої спогади про шкільне життя саме святковою метушнею, врученням на великій сцені та зустріти сонце біля Тернопільського ставу. Проте війна триває тут і зараз, і найбільшим пріоритетом для нас це є безпека жителів громади», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Цього року свідоцтво про закінчення школи отримають 1513 випускників та випускниць, з них – 190 претендентів на отримання золотої медалі, і понад 30 тих, хто претендує на срібну медаль. Свідоцтва про закінчення школи та відзнаки випускники отримують індивідуально в своїх навчальних закладах.

А стосовно святкування випускного, то вже відомо, що частина колективів будуть робити урочистості в школах, частина – поїдуть на екскурсії, а частина – приймають індивідуальні рішення, але обов'язково з дотриманням правил безпеки і врахуванням того, що зараз в країні воєнний стан, зазначив Сергій Надал.

Додамо, що в Тернополі кілька десятків років існує традиція загальноміської ходи випускників. Усіх випускники та випускниці разом з педагогічним колективом школи проходять в урочистому вбранні центральною вулицею міста. Стартує хода від найстарішої церкви міста – Надставного храму і через вулицю Руську та проспект Степана Бандери учасники йдуть до центрального стадіону Тернополя ім. Р. Шухевича. Під час маршу кожна школа вигукує свої ім'я та лозунги. А вже на стадіоні міський голова під оркестр вручає кожному медалісту золоту та срібну медаль.