Канікули у львівських школярів розпочнуться 1-15 червня

Цього року школярі Львова йдуть на літні канікули у різні числа, але переважно в середині червня. Канікули триватимуть, як завжди, до 31 серпня.

«Заклади освіти Львівської міської територіальної громади самостійно затверджують структуру навчального року, тому кожна школа завершує навчальний рік в інший час. Міське управління освіти лише отримує інформацію від усіх шкіл про те, як вони організовують навчальний процес», – повідомили у прес-службі ЛМР 23 травня.

Графік початку літніх канікул у кожному навчальному закладі по районах:

Нагадаємо, раніше керівник обласного департаменту освіти Олег Паска закликав продовжити навчальний процес до кінця червня.