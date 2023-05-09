Літні канікули триватимуть лише два місяці

Департамент освіти і науки Львівської ОДА рекомендував усім органам управління освітою і навчальним закладам закінчити навчальний процес в один день – 30 червня. Раніше рішення про дату завершення навчального року приймали в школах самостійно.

Як повідомив директор департаменту освіти ЛОВА Олег Паска, департамент проаналізував інформацію щодо термінів завершення навчального року у різних громадах Львівщини. Виявилось, що громади встановили різні терміни його завершення. В одній школі 5 червня, в іншій 15, ще в іншій 25 червня. При цьому до цих дат шкільні адміністрації прив'язали граничні терміни подання заяв про вступ, зокрема, до 1 і 5 класів.

На думку Олега Паски, такий різнобій не тільки вносить безлад в загальний навчальний процес, а й може призвести до того, що багато батьків просто не встигнуть подати заяви про навчання в обраних школах.

«Уявімо собі, що навчання у початковій школі звершується 20 червня, і батьки четвертокласника готуються подати заяву до нової школи. Але в обраному закладі навчання закінчились 5 червня і термін приймання заяв вже завершився. Як подати заяву?», – каже керівник освіти Львівщини.

Тому департамент, зсилаючись на постанову КМУ, закликав заклади освіти всіх територіальних громад завершити 2022-2023 навчальний рік в один день – 30 червня.