Тернопільська міськрада компенсуватиме половину вартості генераторів для містян
Компенсації зможуть отримати ОСББ або управителі будинків
Тернопільська міськрада відшкодовуватиме половину вартості генераторів, які купуватимуть ОСББ або управителі будинків. Перед тим, як замовляти генератор, необхідно погодити покупку з департаментом житлово-комунального господарства.
Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, відшкодування надаватимуть ОСББ або ж управителям будинків. Крім того, потрібно буде виконати декілька умов.
«Має бути сформовано потребу для будинку/під’їзду, але при умові розрахунку не менше 2 кВт на одну квартиру та в будинку (або під’їзді) повинно бути не менше десяти квартир», – йдеться у повідомленні.
Для участі у програмі голови ОСББ або ж представники компанії-управителя повинні звернутись із заявою до управління ЖКГ, що за адресою вулиця Миколи Коперника, 1 у Тернополі. Спеціалісти управління погодять технічні характеристики генератора.
Додамо, що Тернопіль – не перше місто, де міськрада вирішила частково профінансувати купівлю генераторів. Подібну ініціативу ще 4 листопада затвердила Львівська міськрада. Щоправда, там компенсації надаватимуть не лише ОСББ та управителям, а й ресторанам і продуктовим магазинам. Також 24 листопада подібну програму ухвалили депутати Рівненської міськради.