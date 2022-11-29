Тернопільська міськрада відшкодовуватиме половину вартості генераторів, які купуватимуть ОСББ або управителі будинків. Перед тим, як замовляти генератор, необхідно погодити покупку з департаментом житлово-комунального господарства.

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, відшкодування надаватимуть ОСББ або ж управителям будинків. Крім того, потрібно буде виконати декілька умов.

«Має бути сформовано потребу для будинку/під’їзду, але при умові розрахунку не менше 2 кВт на одну квартиру та в будинку (або під’їзді) повинно бути не менше десяти квартир», – йдеться у повідомленні.

Для участі у програмі голови ОСББ або ж представники компанії-управителя повинні звернутись із заявою до управління ЖКГ, що за адресою вулиця Миколи Коперника, 1 у Тернополі. Спеціалісти управління погодять технічні характеристики генератора.

Додамо, що Тернопіль – не перше місто, де міськрада вирішила частково профінансувати купівлю генераторів. Подібну ініціативу ще 4 листопада затвердила Львівська міськрада. Щоправда, там компенсації надаватимуть не лише ОСББ та управителям, а й ресторанам і продуктовим магазинам. Також 24 листопада подібну програму ухвалили депутати Рівненської міськради.