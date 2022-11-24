Рівненська міськрада компенсує мешканцям витрати на купівлю генераторів
На компенсацію можуть розраховувати ОСББ та жеки
Рівненська міськрада прийняла програму, яка передбачає часткову компенсацію для ОСББ та жеків витрат на закупівлю генераторів. Щоправда, є умови: з міського бюджету профінансують 70% від суми, але не більше 45 тис. грн.
Відповідне рішення Рівненська міськрада прийняла у четвер, 24 листопада. Згідно з програмою, мешканці багатоквартирних будинків зможуть купити декілька генераторів, потужністю 4 кВт та отримати часткову компенсацію за це з міського бюджету.
«Мова йде про те, що жителі багатоквартирних будинків можуть придбати кілька генераторів для будинку, потужністю мінімум 4 кВт та отримати з міського бюджету за них у розмірі 70% від суми, але не більше 45 тис. грн», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рівне не перше місто, де міськрада частково компенсовує витрати на купівлю генераторів. На початку листопада виконком Львівської міськради затвердив програму, згідно з якою ОСББ чи жекам повертатимуть 50% вартості генераторів, але не більше 30 тис. грн.
Також уряд скасував ПДВ і мита на ввіз в Україну генераторів, трансформаторів та акумуляторів.