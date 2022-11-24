Рівненська міськрада прийняла програму, яка передбачає часткову компенсацію для ОСББ та жеків витрат на закупівлю генераторів. Щоправда, є умови: з міського бюджету профінансують 70% від суми, але не більше 45 тис. грн.

Відповідне рішення Рівненська міськрада прийняла у четвер, 24 листопада. Згідно з програмою, мешканці багатоквартирних будинків зможуть купити декілька генераторів, потужністю 4 кВт та отримати часткову компенсацію за це з міського бюджету.

«Мова йде про те, що жителі багатоквартирних будинків можуть придбати кілька генераторів для будинку, потужністю мінімум 4 кВт та отримати з міського бюджету за них у розмірі 70% від суми, але не більше 45 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рівне не перше місто, де міськрада частково компенсовує витрати на купівлю генераторів. На початку листопада виконком Львівської міськради затвердив програму, згідно з якою ОСББ чи жекам повертатимуть 50% вартості генераторів, але не більше 30 тис. грн.

Також уряд скасував ПДВ і мита на ввіз в Україну генераторів, трансформаторів та акумуляторів.