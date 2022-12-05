Будівлю залізничної лікарні на вулиці Франка хотіли приватизували за заниженою ціною

Тернопільська міськрада скасувала рішення про дозвіл на приватизацію історичної будівлі за 36 млн грн. На цей крок пішли після судового позову прокуратури. Як встановили прокурори, приміщення залізничної лікарні на вулиці Івана Франка у Тернополі намагались незаконно продати за підробленими документами, а у справі фігурував навіть колишній заступник мера Володимир Камінський. Наразі ж міськрада скасувала це рішення. Водночас кримінальне провадження щодо екс-заступника мера та інших осіб, які намагались незаконно приватизувати будівлю, тривають. Наразі справу розглядають в суді.

Про рішення Господарського суду Тернопільської області повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 5 грудня. Зазначається, що позов прокуратура подала ще на початку 2021 року. Вона вимагала, аби Тернопільська міськрада скасувала рішення щодо включення у перелік об'єктів приватизації історичної будівлі на вулиці Івана Франка, 3.

Зокрема, йшлось про рішення від 6 червня 2019 року, коли сесія міськради включила залізничну лікарню у перелік об'єктів приватизації шляхом викупу орендарем.

«Лише після майже двох років судових слухань міськрада скасувала свої рішення, на незаконності яких наполягала прокуратура. Відтак попереджено вибуття з комунальної власності пам’ятки архітектури місцевого значення площею 3151,8 м2 вартістю майже 36 млн грн, розташованої в історичній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, будівлю намагались відчужити незаконно: за заниженою у сім разів вартістю на підставі підроблених документів. Раніше підозри у цій справи отримали декілька посадовців, з-поміж них і екс-заступник міського голови Володимир Камінський, а також керівник фірми, який хотів приватизувати будівлю. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Тернопільщини Леся Долішня, досудове розслідування вже завершили, наразі триває розгляд справи у суді.