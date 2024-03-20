Виступ Ярослава Гуньки в парламенті Канади спровокував скандал, через який подав у відставку спікер

Тернопільська обласна рада нагородила почесною відзнакою ветерана Другої світової війни, вояка дивізії «Галичина» Ярослава Гуньку. Нагороду присвоїли за допомогу Збройним силам України та активну благодійну діяльність. Відзнаку вручили родичці ветерана, оскільки сам він проживає в Канаді.

Тернопільська обласна рада присвоїла Ярославу Гуньку нагороду «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька. Про це йдеться у розпорядженні голови Тернопільської облради від 6 лютого 2024 року №22. Головну відзнаку обласної ради ветеран отримав за вагомий особистий внесок у надання допомоги Збройним силам України, активну благодійну і громадську діяльність.

Депутат облради, голова постійної комісії з питань законності Олег Сиротюк 19 березня, в день 99-річчя Ярослава Гуньки, передав цю відзнаку його племінниці з Бережан Ользі Вітковській. Родичка надішле нагороду в Канаду, де проживає ветеран.

Депутат обларади Олег Сиротюк передає нагороду родичці Ярослава Гуньки

Ветеран дивізії «Галичина» Ярослав Гунька став відомим після того, як його запросили в канадський парламент під час візиту українського президента Володимира Зеленського. Його поява спровокувала скандал і відставку спікера нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота. Журналісти з'ясували, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС – добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів. Запрошення Ярослава Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі.

У вересні 2023 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував скандал із запрошенням українського ветерана дивізії СС «Галичина» Ярослава Гуньки. За словами Єрмака, Україна не могла контролювати, кого запрошують у парламент.

Додамо, що Ярослав Гунька народився 19 березня 1925 року в селі Урмань Бережанського повіту Тернопільського воєводства. Під час Другої світової війни у 1943 році пішов добровольцем до Дивізії «Галичина». Після закінчення Другої світової війни емігрував до Канади.