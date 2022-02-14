Акція протесту триватиме кілька днів

Таксисти двох онлайн-сервісів Uber та Uklon почали акції протестів, вимагаючи від керівного офісу інтернет-компаній підвищення тарифів у місті. Акція розпочалася вранці 14 лютого, коли кілька десятків таксистів почали їздити містом колоною. У коментарі «Суспільному» організатори заявили, що вимагають підвищення тарифів на 20-30%. Акція протесту триватиме до вечора, хоча самі водії заявляють, що готові її повторити і в наступні дні.

Акція тернопільських таксистів є частиною всеукраїнського протесту, який розпочався вранці 14 лютого. Водії їздять по місту колоною без пасажирів і сигналять. Загалом у колоні понад 30 машин. За словами організаторів, всього до акції почергово має приєднатися близько 100 таксистів. У такий спосіб тернопільські таксисти вирішили змусити офіси Uklon та Uber зменшити комісію з водіїв та підняти оплату за проїзд.

Зараз у Тернополі тарифи на послуги таксі одинакові. Мінімальна плата за проїзд в місті становить 35 грн. Самі ж протестувальники вимагають підняти цей тариф хоча б до 42 грн. Працівник сервісу Uklon в Тернополі Сергій розповів ZAXID.NET, що їхні вимоги в основному стосуються того, щоб не лише збільшити плату за проїзд та мінімальну суму, але й змусити центральний офіс піти на поступки.

«Ми цим протестом хочемо заставити зменшити комісію, яку забирають компанії Uber і Uklon з поїздок від водіїв. Зараз ця сума складає десь четвертину від вартості однієї поїздки. Якби її зменшити, то це суттєво на нас вплине. Також пропонуємо підняти тарифи в середньому на 20-30%. Це десь на 1-2 грн за 1 км пасажир заплатить додатково. Але зараз склалася така ситуація, що пальне росте в ціні, запчастини також, що при таких умовах їздити просто не вигідно», – розповів ZAXID.NET один з учасників акції Сергій.

Протестний заїзд таксисти планують завершити близько 17:00, але уточнюють, що протестуватимуть і в наступні дні. Аналогічний протест таксистів цього дня відбувається і в інших містах. У Києві водії таксі протестували поблизу центру столиці. Вони закликали компанії-агрегатори переглянути розміри комісій для працівників. Акція проходила під гаслом «Водій – не раб!».