Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій очолює митрополію більше 30 років

Митрополит Тернопільський і Кременецький УПЦ МП Сергій відмовився від нагороди Путіна. Секретар УПЦ МП на Тернопільщині, отець Степан Балан телефон підтвердив ZAXID.NET, що митрополит дійсно вчора увечері написав відповідну заяву.

У заяві митрополита йдеться про те, що він рішуче засуджує агресію Росії проти України і вважає своїм громадянським обов'язком відмовитися від нагороди Путіна.

«У зв'язку з війною Росії проти України, розпочатої президентом В.В. Путіним, виконую свій громадський обов'язок: відмовляюся від його нагороди – ордена «Дружби народів», отриманого тоді, коли наші народи жили в мирі, тому що нині він порушив мир між нашими народами і почав війну проти нашої Батьківщини», – повідомляється в заяві митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія.

Заяву митрополит Сергій підписав 6 березня 2022 року

Секретар УПЦ МП в Тернопільській області отець Степан Балан додав, що усі священики рішуче засуджують дії Путіна. «Ми усі молимося, щоб був мир в Україні, щоб це жахіття припинилося, ми перестали згадувати у своїм молитвах главу Православної церкви Кирила. Більше того зараз ведуться розмови про те, що необхідно скликати Помісний собор і заявити про вихід від московської церкви», – додав отець Степан Балан.

Митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій (Генсіцький) митрополію на Тернопільщині очолює вже понад 30 років. На його території також перебуває Почаївська лавра. Нагороду «Дружба народів» від Путіна митрополит Сергій отримав в 11 липня 2013 року. Від неї не відмовився на початку російсько-української війни на Сході країни в 2014 році.

Додамо, що сьогодні, 7 березня, ні штабі оборони Тернопільщини голова ОВА Володимир Труш розповів, що через численні звернення громадян перевірити приміщення Почаївської лаври на можливість перебування там терористів, або окупантів. Після перевірок підозрілих осіб не виявили. На території лаври живуть лише переселенці з областей, які зараз обстрілюють росіяни.

Раніше Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ).

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