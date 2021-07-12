Тернопільський РАЦС облаштував зал для весільних церемоній на даху
З даху «Палацу щастя» відкривається вигляд на парк «Топільче»
Тернопільський «Палац щастя» облаштував нову локацію церемонії проведення весіль. Відтепер взяти шлюб молодята можуть просто неба на даху палацу культури «Березіль», де й розташований офіс РАЦСу. Коштує така послуга близько 500 гривень.
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Для того, щоб локація виглядала вражаюче, працівники РАЦСу прикрасили дах стилізованою рамкою з квітами, розставили стільці та облаштували світлу підлогу.
Локацію для весільної церемонії на даху стилізовано прикрасили
За словами працівників «Палацу щастя», на даху обвінчалися уже більше 20 пар. І ще з десяток є замовлень на найближчі дні.
Зазначимо, що оновлений «Палац щастя» у Тернополі відкрили у 2020-му. Весільні церемонії почали проводити на другому поверсі міського палацу культури «Березіль». До того у Тернополі два роки не було свого церемоніального залу, де б вінчалися молодята.