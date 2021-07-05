Танець на Говерлі випускники назвали «Вальсом у хмарах»

Оригінально і незабутньо відсвяткували закінчення школи випускники Бережанської гімназії імені Богдана Лепкого. Учні замість традиційного святкування випускного в ресторані обрали п'ятиденну поїздку в Карпати. Разом з класним керівником піднялися на Говерлу і там станцювали випускний вальс.

Відео та фото на своїй сторінці в соціальній мережі виставила одна із випускниць гімназії Дарина Цапок. В коментарі дівчина поділилася, що танець відбувався у хмарах.

«Втомлені, але щасливі танцюємо випускний вальс на Говерлі, у хмарах», – написала Дарина Цапок.