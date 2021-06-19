У справі про збитий над Донбасом Boeing-777 дав російський найманець, який перевозив зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого був збитий літак. Свідком у справі він виступив з боку звинувачення – проти Росії. Витяги з судового слухання наводить портал «Ґрати».

За словами свідка, бойовика з позивним «Лєший», 17 липня 2014 року він разом з іншими терористами отримав наказ від російського командира Леоніда Харченка супроводити систему запуску ракет на кордон з Росією в Красний Луч і там передати його іншим людям. Пізніше він дізнався, що це був ЗРК «Бук».

Перед виїздом Харченко сказав «Лєшому», що передав його номер людині, яка відповідальна за прийом ЗРК. За словами водія, разом з ним до Красного Луча поїхали бойовики з позивними «Старий», «Гера», «Бакинець», «Пермяк» і «Маячок».

Пізно ввечері вони в'їхали в Красний Луч, там надійшов дзвінок від Харченка, щоб вони «довезли "Бук" до Дебальцевого, але не далі». За словами «Лєшого», він «супроводжував» установку до Дебальцевого, там попрощався з екіпажем, а далі бойовики повезли «Бук» в Луганськ без нього.

У слідства виявилося в розпорядженні відео, отримане від СБУ в 2014 році, яке підверджує ці свідчення.

Як зазначив «Лєший», він повернувся в Сніжне під ранок наступного дня. Харченко прийшов запитати у нього чи все в порядку. В цей же час, заявив свідок, він почув, як кажуть про катастрофу Boeing-777 і що літак був збитий комплексом «Бук», який вони перевозили. Після цього Харченко велів йому викинути сім-карту та телефон.

Нагадаємо, що окружний суд Гааги у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочав етап розгляду справи по суті. Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.