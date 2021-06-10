У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing розповіли, як російські бойовики отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Із переговорів, які додали до матеріалів справи, випливає, що до 16 липня 2014 року керівництво бойовиків перебувало у складній ситуації через наступ армії України, а також зверталося до керівництва РФ за допомогою.

У контексті обговрювання маршрту згадувались такі підозрювані: колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Гіркін («Стрєлков»), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько «Хмурий»), полковник Олег Пулатов («Гюрза») і громадянин України Леонід Харченко («Крот»).

Зокрема, Ігор Гіркін просив у самопроголошеного «глави Криму» Сергія Аксьонова «нормальну ППО». Водночас полковник бойовиків Олег Пулатов («Гюрза») скаржився у розмові з Дубинським, що, ймовірно, єдиний ЗРК «Стріла-10», яким на той момент володіли найманці, не працював у той час, як понад 20 його людей були вбиті унаслідок авіаударів українських літаків.

Бойовики отримали те, про що просили: за даними слідства, у ніч на 17 липня 2014 року через російський кордон до українського Донецька прибув ЗРК «Бук». Потім було максимально докладно описано шлях тягача Volvo, на який вже на території України перевантажили установку «Бук», з Донецька через Макіївку, Шахтарськ і Торез до Сніжного. Це вперше зробили публічно в такому обсязі завдяки показам свідків, телефонним прослуховуванням, фото та відео.

Шлях ЗРК «Бук» від Донецька до Сніжного задокументували численними свідченнями

Дубинський вимагав від Харченка і Пулатова забезпечити «резерв і охорону цієї штучки» після її прибуття на місце. У суді показали багато свідчень маршруту ЗРК від Донецька до Сніжного. Наприклад, відео з реєстратора, який записав, як тягач із «Буком» пересувався вулицею Автотранспортна у Макіївці.

За інформацією з матеріалів справи, "«Бук» прибув до супермаркету «Фуршет» у Сніжному трохи пізніше полудня: о 12:42 за місцевим часом Харченко подзвонив Пулатову і сказав: «Я в Сніжному, біля Фуршету, з іграшкою».

Слідство верифікувало знімки руху тягача, що доставив «Бук» до місця ймовірного пуску ракети

Нагадаємо, що окружний суд Гааги у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочав етап розгляду справи по суті. Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.