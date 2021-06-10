Суд завершив подання одного з блоків матеріалів у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17. Матеріали, зокрема, спростовують «докази», які надало міноборони РФ. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд згадав свідчення біженців з України в Росію, передані міноборони РФ, згідно з якими запуск ракети нібито здійснювався із села Амвросіївка. Слідчі визнали недостовірними дані свідчення, тому що в Амвросіївці більше не знайшлося інших свідків запуску або перебування «Бука», а саме село не потрапляє в розрахунковий район пуску ракети у жодній із трьох експертиз, проведених бельгійськими, нідерландськими і російськими експертами.

Також у суді представили матеріали, які свідчать проти того, що ракету могли випустити й з села Зарощенське, оскільки у цьому районі не було знайдено жодних слідів запуску ракети.

Крім того, суд оприлюднив матеріали справи, згідно з якими міністерство оборони РФ маніпулювало знімками Зарощенського, буквально «прифотошопивши» ЗРК «Бук» на поширені відомством знімки. При цьому російське відомство відмовилося надати оригінали міжнародному слідству, заявивши, що вони були знищені.

Нагадаємо, що окружний суд Гааги у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочав етап розгляду справи по суті. Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.