У суді у справі збитого Boeing МН17 оприлюднили записи переговорів командирів так званої «ДНР», на яких вони обговорюють перевезення ЗРК «Бук» у день, коли збили літак. Про це пише BBC.

Зокрема у суді озвучили записи переговорів «голови розвідки ДНР» Сергія Дубинського з заступником командира батальйону «Восток» «ДНР» Олександром Семеновим, а також розмови Дубинського з «міністром оборони ДНР» Ігорем Гіркіним та численні дзвінки Дубинського своїм підлеглим у розвідбаті.

Оприлюднені розмови відбулися 16 і 17 липня 2014 року. Їх перехопила Служба безпеки України та передала потім Міжнародній слідчій групі (JIT).

У цих розмовах бойовики «ДНР» неодноразово обговорюють переміщення «Бука» по території, яку вони контролювали, а також бойову позицію, яку зенітно-ракетний комплекс мав зайняти у районі села Первомайське.

Зокрема за сім годин до катастрофи Дубинський і Пулатов ймовірно обговорювали відправку «Бука» в сторону села Первомайське Донецької області.Саме звідти, за версією слідчих JIT, випустили ракету, яка збила МН17.

В іншій оприлюдненій розмові Дубинський обговорював із заступником командира батальйону «Восток» Олександром Семеновим переміщення «Бука» на Макіївське шосе у районі Донецька, щоб поставити ЗРК в колону з танками батальйону «Восток». Ця колона потім мала піти в район Саур-Могили, де тоді йшли запеклі бої з українськими військовими.

Нагадаємо, що jкружний суд Гааги у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочав етап розгляду справи по суті. Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.