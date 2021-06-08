Всі докази свідчать про те, що саме Росія поставила ракети до зенітного комплексу «Бук», з якого в небі над Донбасом у 2014 році був збитий літак рейсу MH17. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

Саме Грозєв був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777 Малайзійських авіаліній. За його словами, не існує іншого пояснення, крім факту того, що саме Росія надала цю зброю.

«Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого пояснення, крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якого був збитий літак і вбиті 298 осіб», – підкреслив журналіст.

За словами Грозєва, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК «Бук».

«Якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством в тій мірі, в якій її про це просили. А вона як і раніше відмовляється», – переконаний Грозєв. Він навів приклад, що слідчі і судді просили посприяти допиту членів 53-ї бригади, щоб вони могли виправдатися і відкинути звинувачення – Росія всі запити проігнорувала.

«РФ зберігає мовчання з цього приводу і не надає жодного доступу. РФ продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості внести в нього свій внесок, але в той же час вона не виконує елементарні запити про надання даних», – підсумував розслідувач.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.