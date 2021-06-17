Tesla Model S Plaid зовні майже не відрізняється від звичайної Model S

Модифікація Tesla Model S Plaid має потужність понад 1000 кінських сил та розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди. Авто має штурвал замість керма та мультимедійною системою такої ж потужності, як Sony Playstation 5. Вартість нової модифікації Model S від 129 990 доларів США.

Перші екземпляри Tesla Model S Plaid вже надійшли покупцям, повідомляє Мотор. Електромобіль отримав тримоторну силову установку на 1034 к.с., завдяки якій авто розганяється до першої сотні за 2,1 секунди. Це робить Model S Plaid найшвидшим серійним електромобілем у світі.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 322 кілометри за годину. Модель отримала нову систему терморегуляції, завдяки чому вона не боїться перегріву.

Аеродинаміка Model S Plaid найкраща серед серійних авто – коефіцієнт лобового опору склав 0,208. Електромобіль здатен здолати на одній зарядці акумуляторів до 628 кілометрів. А поповнити запас ходу на 300 кілометрів можна всього за 15 хвилин. Анонсованої раніше версії Plaid+ з запасом ходу 837 км не буде.

Головна «фішка» в салоні – нова мультимедійна система з потужним графічним процесором від фірми AMD, що забезпечує продуктивність на рівні приставки Sony Playstation 5. На 17-дюймовому дисплеї можна не лише переглядати фільми, але і грати у відеоігри з за допомогою безпровідного контролера. За звук відповідає аудіосистема з 22 динаміками потужністю 920 Вт.

Крім цього, у списку опцій – цифрова приладова панель на 12,3 дюйма, восьмидюймовий дисплей для другого ряду, система фільтрації повітря з фільтром HEPA та автопілот.

Кермо у формі спортивного штурвала не можна замінити звичайним круглим, що викликало шквал негативних емоцій у майбутніх власників. Що ж, не подобається – не купуй. Такий головний принцип Tesla.

Вартість автомобіля для жителів США без урахування доставки становить 129 990 доларів.