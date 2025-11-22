Документальний фільм «Тиха повінь» (Silent Flood) Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув одну з ключових нагород найбільшого світового фестивалю документального кіно IDFA ‒ The IDFA Award for Best Cinematography (нагорода за найкращу операторську роботу).

Світова прем’єра стрічки відбулася 16 листопада у головному конкурсі IDFA, куди цього року було відібрано лише 12 найсильніших документальних фільмів світу.

Стрічку знімали чотири оператори: Іван Морараш, Олександр Коротун, В’ячеслав Цвєтков та сам режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Міжнародне журі нагородило фільм однією з найпрестижніших відзнак фестивалю, відзначивши як художню довершеність, так і унікальний погляд на Україну.

«Нас зворушила краса зображень, що підсилює красу землі, природи та її мешканців. У країні, де війна є реальністю вже понад століття, ми зустрічаємо закриту релігійну спільноту, яка зберегла пацифістську позицію. Попри те, що стрічку знімали четверо операторів, фільм зберіг вражаючу візуальну цілісність ‒ кожен кадр є окремим полотном», ‒ наголосили члени журі під час нагородження.

Сюжет стрічки занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра, у місці, де природа й історія невпинно випробовують людську стійкість. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом ‒ повномасштабна війна. У цих двох стихіях, природній та людській, фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

Члени цієї громади живуть згідно з традиціями: без електрики, з повагою до природи, роблять хліб у печах, вечори проводять при свічках. У фільмі природні повені, які періодично атакують берег, переплітаються із загрозою війни: спільнота підтримує українських солдатів, надсилаючи на фронт власний хліб. Таким чином їхні два світи, мирний та військовий, зближуються.

«Після закінчення зйомок «Памфіра», ми з Дмитром вирішили створити документальний фільм. Все почалося з одного речення, що цей проєкт ‒ про релігійну комуну на Заході України. Дмитро мав фото людей з комуни, зроблені десять років тому після сплаву по Дністру. І от, через п’ять років роботи, ми вже маємо прем’єру на IDFA та нагороду за найкращу операторську роботу. «Тиха Повінь» ‒ це неймовірний внесок усієї команди фільму, волонтерів, наших партнерів і ко-продюсерів. Ми надзвичайно вдячні кожному фонду за підтримку, адже без неї ми не змогли б реалізувати цей проєкт», ‒ зазначає продюсерка Каріна Костина.

Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук у своїй промові під час отримання нагороди нагадав про війну Росії проти України, нещодавній масований обстріл у Тернополі.

«У цьому фільмі перш за все ідеться про масштаб. Про масштаб часу, масштаб ландшафту. Ще один масштаб, про який я хочу згадати ‒ це те, як бореться наша країна зараз. Якщо у 2022 році росіяни запускали по Україні 1100 дронів, у 2024 ‒ вже 10882, а цього року ‒ майже 50 тисяч дронів. Більшість територій на сході України, які ви побачили в кадрі уже окуповані росіянами», ‒ сказав він.