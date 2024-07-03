Під час обшуку СБУ вилучила у блогера мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису

На Івано-Франківщині СБУ повідомила про підозру 29-річному TikTok-блогеру, який виклав у мережу відео військового ешелону. За скоєне чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в СБУ 3 липня, у червні прикарпатець став очевидцем руху залізницею військового ешелону. Він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі.

«Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів. Служба безпеки встановила особу тіктокера, який виявився 29-річним мешканцем Прикарпаття. Під час обшуку СБУ вилучила у нього мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису», – інформують в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

За поширення інформації про переміщення, рух озброєння територією України, вчинене в умовах воєнного стану блогеру загрожуєвід 3 до 5 років позбавлення волі.