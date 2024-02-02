Оригінальний фільм вийшов у 1958 році

Після успіху фільму «Барбі», який зібрав у прокаті 1,445 млрд доларів та отримала вісім номінацій на «Оскар», керівництво студії Warner Bros. вирішило запустити ще один великий проект на чолі із сильним жіночим персонажем.

У розробці перебуває переосмислення класичного фільму «Атака 50-футової жінки», який вийшов 1958 року. Режисером нової версії виступить Тім Бертон («Едвард – руки-ножиці», «Аліса в Дивокраї»), сценарій напише Ґілліан Флінн, яка прославилася як авторка сценарію трилера «Зникла» (2014) та міні-серіалу «Гострі предмети» (2018), повідомляє Deadline.

В оригінальній «Атаці 50-футової жінки» головну роль зіграла Еллісон Гейєс. Вона втілила багату спадкоємницю, чий близький контакт із інопланетянином призводить до того, що вона збільшується в розмірах та стає велеткою. Це згубно позначається на її шлюбі, який і так переживає не найкращі часи через те, що чоловік дивиться на інших жінок.