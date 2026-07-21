«Тим не менше» – це російська калька: як її замінити українською
Фраза «тим не менше» є доволі популярною у мовленні, коли треба висловити допустовість або протиставити одну думку іншій. Проте мовознавці зазначають, що це калька з російської. Телеграм-канал Correctarium пояснив, чим її краще замінити.
«Питання, хто, коли й за яких обставин запровадив моду на вживання в українській мові фрази тим не менше (як і її коротшого варіанта тим не менш), залишмо історикам мови. Можна лише констатувати, що широкого поширення вона набула кілька десятиліть тому, а раніше, принаймні в доступних нам словниках, її не фіксували. І не дивно, бо тим не менше (тим не менш) – калька з російського тем не менее», – зазначають у повідомленні.
В українській мові є природні відповідники, які доречніше вживати. Зокрема, «Російсько-український словник сталих виразів» переклав цю фразу так:
- ️ проте (а проте);
- ️ однак (одначе);
- ️ а все-таки (а все ж таки);
- ️ з усім тим.
Correctarium додав ще кілька своїх варіантів:
- ️ втім (а втім);
- ️ хай там як;
- ️ зате;
- ️ але (але ж).
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