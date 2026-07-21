В українській мові є багато природних відповідників

Фраза «тим не менше» є доволі популярною у мовленні, коли треба висловити допустовість або протиставити одну думку іншій. Проте мовознавці зазначають, що це калька з російської. Телеграм-канал Correctarium пояснив, чим її краще замінити.

«Питання, хто, коли й за яких обставин запровадив моду на вживання в українській мові фрази тим не менше (як і її коротшого варіанта тим не менш), залишмо історикам мови. Можна лише констатувати, що широкого поширення вона набула кілька десятиліть тому, а раніше, принаймні в доступних нам словниках, її не фіксували. І не дивно, бо тим не менше (тим не менш) – калька з російського тем не менее», – зазначають у повідомленні.



В українській мові є природні відповідники, які доречніше вживати. Зокрема, «Російсько-український словник сталих виразів» переклав цю фразу так:

️ проте (а проте);

️ однак (одначе);

️ а все-таки (а все ж таки);

️ з усім тим.

Correctarium додав ще кілька своїх варіантів:

️ втім (а втім);

️ хай там як;

️ зате;

️ але (але ж).

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET пояснював, як писати:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати