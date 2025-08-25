Тімоті Шаломе зіграє чемпіона з настільного тенісу

Володарка «Оскара» Гвінет Пелтроу та номінант на «Оскар» Тімоті Шаламе з’являться разом у новій стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій». В український прокат фільм випустить компанія Green Light Films.

Тімоте Шаламе, відомий за фільмами «Дюна», «Назви мене своїм ім’ям» та «Вонка», гратиме Марті Маузера, юнака із безкомпромісною мрією: перетворити пінг-понг на спорт національного масштабу. Ніхто не сприймає його серйозно, але він має амбіції та готовий довести що спроможний на великі досягнення.

Події стрічки розгортаються у США середини ХХ століття. У центрі сюжету – Марті Маузер, молодий спортсмен, який мріє здобути чемпіонський титул, долаючи недовіру та упередження з боку суспільства. Образ героя значною мірою натхнений біографією Марті Райзмана, гравця у настільний теніс, популяризатора цього виду спорту та дворазового чемпіона США. Протягом кар’єри він здобув 22 титули на національних і міжнародних турнірах, п’ять разів ставав бронзовим призером світових першостей, а у 67 років виграв Національний чемпіонат США, ставши найстаршим переможцем у цьому спорті.

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, володарка «Оскара» та «Золотого глобуса» за фільм «Закоханий Шекспір» (1998). Також вона знімалась у картинах «Талановитий містер Ріплі», «Великі надії» тощо.

Джош Саффді, який є режисером фільму, відомий завдяки картинам «Гарні часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019). «Марті Супрім. Геній комбінацій» — його перший сольний проєкт за 15 років.

Серед інших зірок — музикант і володар «Греммі» Тайлер («The Creator»), який вперше пробує себе у великому кінопроєкті, легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), Одеса А’Зіон («Втікачі», «Мешканка», «Примари») та культова комедійна акторка Френ Дрешер, улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу у фільмі «Марті Супрім»

За оцінками експертів «Марті Супрім. Геній комбінацій» став найдорожчим проєктом A24, його бюджет оцінюють у 70–90 млн доларів.

Ще до виходу у прокат фільм претендує на те, щоб стати найяскравішою спортивною історією року. Прем’єра у кінотеатрах США запланована на 25 грудня 2025 року. В український прокат картина вийде у 2026 році.