Цього тижня кінопрем’єри – екшн, детектив та фільм жахів. Так що дивимось гостросюжетне кіно. Розповідаємо докладніше, яке саме.

«Конотопська відьма»

Закохані Олена (Тетяна Малкова) та Андрій (Тарас Цимбалюк) живуть, насолоджуючись кожною миттю, проведеною разом. Ідилію порушує вторгнення російських військ. Намагаючись виїхати із зони бойових дій, пара натрапляє на росіян. Андрій гине на руках у своєї коханої. Лють Олени та її бажання помститися перетворюються на неспинну силу. Колись давно вона відмовилась від свого відьомського дару заради кохання до Андрія. Нині ж ніщо не зможе спинити могутню відьму. Аби позбавити життя тих, хто вбив її коханого, вона не шкодуватиме сил та не полінується вигадати щоразу жорстокішу розправу.

Жахи «Конотопська відьма» – це фільм українського виробництва. Сценарій написав Ярослав Войцишек («Захар Беркут», «Сторожова застава», «Мавка. Лісова пісня»). Нині він, як і частина акторів стрічки, проходить службу у ЗСУ. Режисерське крісло посів дебютант Андрій Колесник. Для зйомок використали справжню трофейну російську техніку та форму.

«Ворон»

Неймовірно сильне кохання поєднує рок-музиканта Еріка (Білл Скашгорд) та його наречену Шеллі (FKA Twigs). Щастю настає кінець, коли злочинці жорстоко вбивають пару. Нестерпне бажання відплатити за знущання над коханою виявилося сильнішим за смерть. Еріка повертає до життя ворон. Він вестиме його шляхом помсти аж поки кожен, хто причетний до смерті Еріка та Шеллі, не отримає по заслугах.

Кримінальний бойовик та трилер «Ворон» знято за мотивами однойменного комікса, написаного Джеймсом О'Барром. 1989 року було надруковано комікс, а у 1994 році на екрани вийшов фільм за його сюжетом. Головну роль тоді зіграв Брендон Лі. Під час зйомок його було смертельно поранено. Аби фільм вийшов на екрани дещо змінили сценарій, залучили дублера та використали цифрові ефекти. Надзвичайна популярність фільму призвела до появи продовжень.

Режисером нового фільму є Руперт Сандерс. А головний герой фільму Ерік Дрейвен стане частиною ігрового Всесвіту Call Of Duty. Оновлення очікуються уже 22 серпня.

«Кліпни двічі»

Слейтер Кінґ (Ченнінґ Татум) нажив статків завдяки своїм технологічним винаходам. Він мільярдер і може собі дозволити будь-що. На благодійному заході він знайомиться з офіціанткою Фрідою (Наомі Окі). Іскрі між ними не судилося згаснути, тож Слейтер запрошує дівчину та її подругу долучитися до нього та його друзів. Усі разом вони летять на приватному літаку на віддалений острів. Круговерть розваг та насолод не дає отямитись. Однак Фріда помічає, що навколо коїться щось дивне. Зосередитися надзвичайно складно, але якщо вона хоче вибратися звідси живою, то мусить мислити тверезо.

Кримінальна драма та комедія «Кліпни двічі» є режисерським дебютом акторки та співачки Зої Кравіц. Сценарій до повнометражного фільму вона теж написала вперше. Робота над сценарієм почалася ще у 2017 році, а основні зйомки проходили влітку 2022 року у Мексиці.

Стрічка має зірковий акторський склад, тут зіграли Наомі Акі, Ченнінґ Татум, Саймон Рекс, Алія Шокат, Адріа Архона, Гейлі Джоел Осмент, Крістіан Слейтер.

На головному фото кадр з фільму «Ворон».