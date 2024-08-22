Останніми роками сформувалась добра традиція: телепрем’єри українських фільмів відбуваються на День Незалежності. Розповідаємо, де та коли можна буде подивитись нове українське кіно.

«Смак свободи»

Варя дуже смачно готує, але втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Розчарована тим, що ніхто не оцінив її прагнень, дівчина їде до Львова, сподіваючись стати кухаркою у ресторані. Їй потрапляє до рук книга Ольги Франко, яка змінює її життя назавжди. Драма та комедія «Смак свободи» знята українським режисером Олександром Березанем, сценаристкою та авторкою ідеї є Олена Моренцова. Як і попередній фільм режисера «Шляхетні волоцюги», новий знімався переважно у Львові.

Головні ролі зіграли Ірина Кудряшова, Костнятин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна та інші. Особливо варто сказати про Пашу Лі. Актор зіграв у фільмі зовсім маленьку роль і вона стала однією з останніх в його, на жаль, недовгій кар’єрі: актор загинув на початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єра відбудеться о 16:00 на «Новому каналі».

«Я, Побєда і Берлін»

Пригодницьку комедію зняли за мотивами однойменної повісті Кузьми «Скрябіна». За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліну, щоб обміняти стару «Побєду» на шестисотий «мерс». Звісно, з перших хвилин цієї подорожі все йде не за планом, однак винахідливість хлопців дає їм змогу виплутатися з курйозних ситуацій.

У фільмі Ольги Ряшиної знялисьІван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева, Роман Луцький.

Прем’єра відбудеться о 20:00 на «1+1 Україна».

«Довбуш»

Стрічка про ватажка опришківського руху Олексу Довбуша стала однією з найкасовіших українських фільмів. Робота над фільмом тривали кілька років. Знімали у Карпатах, Дрогобичі, Тернопільській області, Львові та Києві.

«Довбуш» поєднує у собі романтизм та міфотворчість історичного екшену та спробу залишатись автентичним . У фільмі зібрані сюжетні лінії та герої, яких вистачило б мінімум ще на три повноцінні картини. Цікавими могли б вийти окремі історії Марічки, Дзвінчука та Івана Довбуша. Зібрані до купи вони створюють насичений інтригою та подіями сюжет.

Режисером фільму є Олесь Санін, у ролях Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дарія Плахтій, Роман Ясіновський, Дмитро Вівчарюк, Олег Шульга та інші.

Оператор фільм Сергій Михайльчук зараз захищає Україну на фронті.

Прем’єра відбудеться о 20:00 на ICTV2.