Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков знімуть фільм за мотивами відомої дитячої книжки «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка. Про йдеться на Facebook-сторінці видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

«Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію. Вони зазначили, що були шанувальниками цієї книги з шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тому тепер вони можуть здійснити «не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей». Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук («Мої думки тихі»). Деталей щодо знімальної команди та касту поки не розголошують», – йдеться у повідомленні.

«Тореадори з Васюківки» – трилогія українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963-1970 роках. Двоє друзів, Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато чого іншого.

Нове ілюстроване видання книги побачило світ у видавництві «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». У 2004 році Всеволод Нестайко дещо змінив текст, вилучивши ідеологічні радянські нашарування, застарілі вислови та незрозумілі сучасному читачу деталі й додав нові сюжетні лінії.

27-річний Роман Краснощок та 26-річний Антон Чистяков зняли документальний фільм «Ми вдома» про дітей, що були вимушені евакуюватися внаслідок війни до Українських Карпат. Оповідачем у фільмі є британський актор Стівен Фрай. Також разом вони знімали короткометражки «Між рядками», «Останній день юності», «Виховання висотою».

Перша екранізація «Тореадорів з Васюківки» була зняту у 1965 році. Це був короткометражний фільм за одним з епізодів книжки (режисер Самарій Зелікін). Також за екранізацію брався Віктор Іванов («За двома зайцями», «Сто тисяч»), але фільм не вийшов через радянську цензуру.