Японська автомобілебудівна корпорація Toyota Motor почала будівництво «розумного міста» біля підніжжя гори Фудзі. Місто майбутнього розміститься на площі близько 700 тис. кв. м, де раніше був закритий складальний завод компанії. Як пише «Хмарочос» з посиланням на Bloomberg, у місті побудують екологічне житло, використовуватимуть зелену енергетику, а також тестуватимуть безпілотний транспорт, доставку та магазини.

За оцінками експертів, до 2040 року у світі використовуватимуть понад 30 млн безпілотних транспортних засобів, проте зараз це майже неможливо через технічну обмеженість міст. Тому Toyota з нуля будує місто для тестування такого транспорту, оснащене спеціальними датчиками, розробкою технологій для безпілотного транспорту компанія займається разом із телекомунікаційною компанією NTT. Американський таксі-сервіс Lyft продасть свій підрозділ, що займається розробкою безпілотників, «дочці» Toyota – компанії Woven Planet за 550 мільйонів доларів.

Фото Toyota Motor Corp.

У місті планують збудувати три види доріг – для швидкісного безпілотного транспорту, для індивідуальних засобів пересування і для пішоходів. Під землею збираються прокласти траси для безпілотного перевезення вантажів.

Житло будуватимуть з деревини та обладнають всіма видами роботів: системи штучного інтелекту будуть стежити за станом здоров’я мешканців, автоматично вивозити сміття і поповнювати запаси холодильників. Використовуватися будуть лише екологічно чисті джерела енергії, зокрема водневі і сонячні батареї.

Спочатку в місті оселяться близько 300 осіб – молоді сім’ї з дітьми, літні люди і співробітники компанії, пізніше населення «розумного міста» зросте до двох тисяч. Toyota заявляє, що вже отримала більше трьох тисяч заявок від приватних осіб і корпорацій у відповідь на заклик до співпраці.