Маца, харосет, марор. Що приготувати на Песах?Дарина Цвях, 0
По всьому світу юдеї починають відзначати одне з головних свят Песах. Він пов'язаний з виходом єврейського народу з єгипетського рабства. Цілий тиждень належить їсти тільки прісні продукти. Не можна їсти нічого, що в основі має процес бродіння, навіть традиційний хліб.
Сімейна трапеза (седер) починається увечері із заходом сонця.
Пропонуємо три традиційні страви, які можна приготувати швидко й встигнути до вечірньої трапези.
Маца
Борошно і вода – все, що потрібно для головної страви, маци.
Інгредієнти:
- борошно 500 г
- вода 250 мл
Борошно можна брати будь-яке, але частіше використовують пшеничне (фото Depositphotos)
Просіяти борошно, щоб не було грудочок. У просіяне борошно помаленьку влити очищену воду, безперервно помішуючи тісто.
Робочу поверхню трохи посипати борошном, викласти тісто й розкачати його в шар завтовшки не більше 1,5 мм.
Нарізати тісто прямокутниками, виделкою проколоти його по всій поверхні.
Викласти мацу на деко та поставити у розігріту до 180° духовку. Випікати до хрусткої скоринки хвилин 15.
Харосет
Це суміш тертих яблук, горіхів, меду з вином та соком. Харосет має безліч варіантів приготування, але незмінними інгредієнтами залишаються яблука, волоські горіхи та вино.
Інгредієнти:
- яблуко 2 шт.
- фініки сушені 6-8 шт.
- горіхи волоські 50 гр
- мигдаль 15 гр
- лимонний сік 1/2 ч. л.
- кориця мелена 1/2 ч.л.
- мед 1 ст.л.
- вино червоне 2 ст.л.
Сухофрукти можна додавати за бажанням (фото Depositphotos)
Яблука помити, з фініків витягти кісточки. Горіхи подрібнити ножем. Яблука та фініки нарізати тонкою соломкою (яблука можна натерти на великій тертці). Викласти яблука в миску, додати лимонний сік і корицю. Перемішати. Додати до яблук подрібнені горіхи, фініки, мед та червоне солодке вино. Перемішати.
Марор
Це «гірка» зелень, яка обов'язково є на столі, і символізує гірке життя ізраїльтян у Єгипті. Це може бути листя салату, хрін, базилік, селера. Можна просто подати зелень, а можна приготувати з неї салат. Пропонуємо рецепт, що містить традиційні інгредієнти. Він є основою, яку можна міняти, як заманется. Зокрема концептуально і смаково прекрасно підійдуть рукола, редіччіо, цикорій тощо.
Салат із селерою, яблуком та гірчицею
Інгредієнти:
- солодкий перець 1 шт.
- червона цибулина 1 шт.
- подрібнені волоські горіхи ½ скл.
- яблуко 1 шт.
- листовий салат приблизно 150 г
- селера (стебла) 400 г
- сіль за смаком.
- олія з гірчицею за смаком.
Додавати інгредієнти можна за власним бажанням та смаком (фото Depositphotos)
Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом на 1-2 мм. Додати сіль, перемішати і залишити настоюватися.
Салат дрібно нарвати, перець нарізати соломкою. Яблуко нарізати дрібними шматочками. Все перемішати, посипати зверху горіхами. Селеру промити водою, нарізати.
Заправити олією, розтертою із гірчицею. Можна в заправу додати чайну ложку тертого хрону. Прикрасити салат можна оливками.