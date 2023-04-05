По всьому світу юдеї починають відзначати одне з головних свят Песах. Він пов'язаний з виходом єврейського народу з єгипетського рабства. Цілий тиждень належить їсти тільки прісні продукти. Не можна їсти нічого, що в основі має процес бродіння, навіть традиційний хліб.

Сімейна трапеза (седер) починається увечері із заходом сонця.



Пропонуємо три традиційні страви, які можна приготувати швидко й встигнути до вечірньої трапези.

Маца

Борошно і вода – все, що потрібно для головної страви, маци.



Інгредієнти:

борошно 500 г

вода 250 мл

Борошно можна брати будь-яке, але частіше використовують пшеничне (фото Depositphotos)

Просіяти борошно, щоб не було грудочок. У просіяне борошно помаленьку влити очищену воду, безперервно помішуючи тісто.

Робочу поверхню трохи посипати борошном, викласти тісто й розкачати його в шар завтовшки не більше 1,5 мм.

Нарізати тісто прямокутниками, виделкою проколоти його по всій поверхні.

Викласти мацу на деко та поставити у розігріту до 180° духовку. Випікати до хрусткої скоринки хвилин 15.

Харосет

Це суміш тертих яблук, горіхів, меду з вином та соком. Харосет має безліч варіантів приготування, але незмінними інгредієнтами залишаються яблука, волоські горіхи та вино.

Інгредієнти:

яблуко 2 шт.

фініки сушені 6-8 шт.

горіхи волоські 50 гр

мигдаль 15 гр

лимонний сік 1/2 ч. л.

кориця мелена 1/2 ч.л.

мед 1 ст.л.

вино червоне 2 ст.л.

Сухофрукти можна додавати за бажанням (фото Depositphotos)

Яблука помити, з фініків витягти кісточки. Горіхи подрібнити ножем. Яблука та фініки нарізати тонкою соломкою (яблука можна натерти на великій тертці). Викласти яблука в миску, додати лимонний сік і корицю. Перемішати. Додати до яблук подрібнені горіхи, фініки, мед та червоне солодке вино. Перемішати.

Марор

Це «гірка» зелень, яка обов'язково є на столі, і символізує гірке життя ізраїльтян у Єгипті. Це може бути листя салату, хрін, базилік, селера. Можна просто подати зелень, а можна приготувати з неї салат. Пропонуємо рецепт, що містить традиційні інгредієнти. Він є основою, яку можна міняти, як заманется. Зокрема концептуально і смаково прекрасно підійдуть рукола, редіччіо, цикорій тощо.

Салат із селерою, яблуком та гірчицею



Інгредієнти:

солодкий перець 1 шт.

червона цибулина 1 шт.

подрібнені волоські горіхи ½ скл.

яблуко 1 шт.

листовий салат приблизно 150 г

селера (стебла) 400 г

сіль за смаком.

олія з гірчицею за смаком.

Додавати інгредієнти можна за власним бажанням та смаком (фото Depositphotos)

Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом на 1-2 мм. Додати сіль, перемішати і залишити настоюватися.

Салат дрібно нарвати, перець нарізати соломкою. Яблуко нарізати дрібними шматочками. Все перемішати, посипати зверху горіхами. Селеру промити водою, нарізати.

Заправити олією, розтертою із гірчицею. Можна в заправу додати чайну ложку тертого хрону. Прикрасити салат можна оливками.