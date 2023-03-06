Пурим — одне із найбільших єврейських свят, яке відзначають на згадку порятунку євреїв від винищування їх Аманом (Гаманом), улюбленцем перського царя у V ст. до н. е. Це свято опору та перемоги добра над злом. У це свято заведено читати сувій Естер, у якому оповідається про ці події, веселитися та смачно їсти. У 2023 році свято припадає на 7 березня, проте починають його святкувати 6 березня ввечері.

Традиційна страва — гоменташі («вуха Гамана»), трикутне печиво з маком чи іншою начинкою. Робити їх можна з будь-якого тіста. Ми пропонуємо рецепт пісочного печива.

Начинки також можуть бути різними. Даємо найрозповсюдженішу, макову. Але мак можна замінити сухофруктами, густим джемом чи тертою рожою.

Інгредієнти:



Для тіста:

борошно 400 г

цукор 100 г

розпушувач 1 ч.л.

апельсинова або лимонна цедра 1 ст.л.

сіль 1/2 ч.л.

масло 250 г

яйця 2 шт.

молоко або кефір 2 ст.л.

Для начинки:

молоко ½ скл.

цукор ½ скл.

мед ¼ скл.

мак 150 гр.

мелені волоські горіхи ¾ скл.

родзинки ¾ скл.

лимонна цедра 1 ст.л.

1 жовток + 1 ст. молока для змащування

Начинка і тісто можуть бути будь-які, головне – форма (фото Food)

Мак запарити окропом та залишити хоча б на пів години. Злити зайву воду, перетерти як на кутю або перебити блендером. У банячок покласти мак, цукор та мед.

Налити молоко. Варити помішуючи на маленькому вогні, поки рідина не википить і начинка стане кашоподібною. Зняти з вогню, дати трохи охолонути, додати горіхи, родзинки та цедру. Все перемішати.

Робимо тісто. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти (від борошна до солі). Холодне масло натерти на тертці та додати до сухої суміші. Перетерти в крихту. Окремо збовтати яйця з молоком та влити до сухої суміші. Перемішати. Викласти тісто на стіл, зібрати в грудку. Розкачати тісто у прямокутник. Потім скласти вчетверо. Знову розкачати та знову скласти.

Так повторити 4-5 разів. Розділити тісто на дві частини, сформувати з кожної кульки, загорнути в плівку і прибрати на 1 годину в холодильник.

Розкачати тісто завтовшки 5 мм, посипаючи борошном. Вирізати склянкою або формою кола розміром 7-8 см у діаметрі. Покласти в серединку 1/2 ч. ложки начинки та добре зліпити краї, формуючи трикутник і залишаючи отвір у середині.

Викласти їх на застелене папером для випікання та змащене олією деко. Змастити трикутнички яйцем із молоком. Випікати у розігрітій до 180° духовці 20-25 хвилин. Охолодити та за бажанням посипати цукровою пудрою.