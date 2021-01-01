За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах Covid-19

Чинний президент США Дональд Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США. Обмеження стосуються тих, хто хотів отримати грін-карту та іноземних працівників. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.

Зазначені заборони були введені в квітні і червні цього року. Термін їх дії закінчувався 31 грудня.

Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження.

Зауважимо, що ще в квітні 2020 року американські ЗМІ інформували про намір Дональда Трампа зупинити видачу грін-карт в зв’язку з пандемією Covid-19, але залишить програму «гостьових» працівників. Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.