Унаслідок ДТП фури та легковика перекрито рух трасою

У суботу, 4 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Плав’я на Львівщині сталася ДТП за участі вантажівки та легковика Mitsubishi. Через аварію рух трасою заблоковано.

«Біля населеного пункту Плав’я сталося зіткнення між вантажівкою та легковим автомобілем. Попередньо, одна потерпіла. Серйозні ускладнення в русі», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

У патрульній поліції розповіли ZAXID.NET, що зіткнулися фура та легковик Mitsubishi. Аварія сталася близько 16:00. Більше подробиць обіцяють повідомити згодом.