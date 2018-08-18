Третина громадського транспорту не має права виїздити на маршрути, – Укртрансбезпека

Станом на п'ятницю, 17 серпня, працівники Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) перевірили 27 тис. транспортних засобів. За їхніми висновками, третина громадського транспорту не має права виїздити на маршрути.

«Дехто каже, що не має документів, дехто відмовляється від перевірки. Щоб не було такого – і створені мобільні групи [з перевірки громадського транспорту]», – розповів виконувач обов’язків начальника управління Держслужби з безпеки на транспорті у Львівській області Роман Лобода, якого процитував «5 канал».

Згідно з інформацією Укртрансбезпеки, найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд.

Механізми притягнення до відповідальності перевізника є, розповіли в Укртрансбезпеці. Однак їм, так само як і патрульній поліції, бракує кадрів. Покращити ситуацію могла б відеофіксація.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше пасажири автобуса Київ – Рівне зняли на відео, як його водій під час руху обома руками тримав свій смартфон, на якому листав свою сторінку у Facebook. Після цього водія звільнили і оштрафували на 425 грн.