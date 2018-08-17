В Україні пропонують заборонити перевезення пасажирів в автобусах без пасків безпеки

Міністерство інфраструктури розробило новий проект вимог до автобусних перевізників. Зокрема, з січня 2021 року планують заборонити міжміські перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.

Згідно з оприлюдненим 17 серпня на сайті Мінінфраструктури проектом постанови КМУ, передбачаються зміни до правил надання послуг пасажирського автотранспорту.

Так, з січня 2019 року планується забороняється використання автобусів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж дев’ять, які не обладнані тахографами (пристроями для фіксації швидкості руху та режиму роботи водіїв). Виключенням із цього правила будуть автобуси, які курсують за маршрутами протяжністю не більше 50 км та з максимально дозволеною швидкістю 40 км на годину.

З січня 2020 року планується заборонити використання автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, для пасажирських перевезень. Виключенням будуть переобладнані автобуси, призначені для перевезення виключно сидячих пасажирів на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 км.

З січня 2021 року планують заборонити використання для перевезення пасажирів автобусів, які не обладнані ременями безпеки, за винятком автобусів, що курсують на міських маршрутах.

Нагадаємо, що подібні нововведення намагалися прийняти вже щонайменше двічі. У 2011 році, напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу, відповідні зміни розглядалися у Міністерстві інфраструктури, але були перенесені. У 2013 році новий закон «Про автомобільний транспорт» зустрів опір зі сторони перевізників, які заявили, що фізично не встигнуть переобладнати автобуси і потребують трішки часу. У результаті реалізацію нових правил відклали на невизначений термін.

Зазначимо, що подібні правила є вже старою практикою у країнах ЄС. Зокрема З 2005 року для водіїв та пасажирів туристичних автобусів пристібання пасків безпеки є обов'язковим. У ЄС є також вимога щодо спеціально облаштованих пасків безпеки для маленьких дітей. Щоправда, водій сам вирішує, чи примушувати виконувати це правило, що на думку багатьох, не завжди ефективно на практиці.