Трейлер «28 років потому», випущений минулого тижня, зібрав 60 млн переглядів всього за 24 години. Така цифра стала найкращим показником у 2024 році та другим результатом для усіх трейлерів фільмів жахів, зазначає Deadline.

Відео набрало більше переглядів, ніж перші трейлери «Монахині» (55,4 млн переглядів), «Закляття 3: За велінням диявола» (55,2 млн), а також цьогорічних «Усміхайся 2» (33,1 млн) та «Носферату» (26,4 млн), однак зібрало майже вдвічі менше за трейлер «Воно 2» (96 млн).

Загалом на цей час трейлер «28 років потому» зібрав 146,1 млн переглядів з кількох платформ. Увага фанів вже змусила Sony перевипустити оригінальний фільм з Кілліаном Мерфі у цифрі.

«28 років потому» – сиквел картин «28 днів потому» та «28 тижнів потому», дія якого відбувається через два десятки років після навали зомбі на Велику Британію. Головні ролі у фільмі зіграли Аарон Тейлор-Джонсон та Джоді Комер, однак в епізоді може з’явитись Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль у першому фільмі.

До роботи над продовженням також повернулась стара команда , а саме режисер Денні Бойл, сценарист Алекс Гарленд та оператор Ентоні Дод Ментл (фільм був «здебільшого» знятий на камери iPhone 15 Pro Max).

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«28 років потому» знімали одночасно з його другою частиною за режисури Ніа Дакости, де Мерфі вже має постати в головній ролі. Перша частина дебютує в кінотеатрах 20 червня 2025 року.