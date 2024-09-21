У 2024-му знаменита книга Роальда Далі «Чарлі та шоколадна фабрика» святкує 60-річний ювілей з часу першої публікації. А ще у театрі імені Марії Заньковецької виходить однойменний мюзикл. В очікуванні на яскраві театральні враження хочеться пригадати три вдалі екранізації цього чудового твору для дітей та дорослих.

«Чарлі та шоколадна фабрика» 1971 року



Твір Роальда Даля вийшов у 1964 році, фільм за його мотивами з'явився через сім років 1971-го. Режисером був Мел Стюарт. Роль Віллі Вонки виконав Джин Вайлдер. Діти, які там знялись, акторами не стали.

Віллі Вонка – ексцентричний кондитер та власник фабрики солодощів. Він влаштовує конкурс, переможці якого отримають довічний запас шоколаду. Щоб виграти, учасники мають пройти тур фабрикою й не порушити жодного правила. Чи зможе хлопчик Чарлі із бідної родини виконати свою мрію й відшукати захований на фабриці золотий ключ?

«Чарлі та шоколадна фабрика» 2005 року



Драгу екранізація направду знаменита (на головному фото). І легко зрозуміти, чому. Її режисером є Тім Бертон, а роль Вонки виконав Джонні Депп. Роль Чарлі зіграв Фредді Гаймор, згодом знаменитий Шон з «Доброго доктора». Фільм зібрав майже 500 млн доларів.

Розумний і дуже добрий хлопчик, на ім'я Чарлі проживав в скромному будинку, який був розташований на краю міста. Як і всіх дітей його шалено цікавила місцева шоколадна фабрика, якою в той час володів таємничий чоловік на ім'я містер Віллі Вонка. Але опинитися за воротами цієї будівлі було абсолютно неможливо звичайним людям, поки ексцентричний господар не вирішив оголосити про розіграш. П'ять квитків надійним чином будуть заховані під блискучими яскравими обгортками п'яти шоколадних плиток, і щасливчиків, які зможуть знайти їх, очікує найнеймовірніша і унікальна подорож в їх житті. Одним з щасливчиків стає Чарлі.



Цікаво, що на батьківщині обох картин, у США, фільм з Деппом не дуже шанують. Натомість картина з Валдером вважається золотою класикою та внесена до Національного реєстру фільмів США. У світі ж усе відбувається навпаки. Скоріше за все оригінал цінується більше, тому що він був першим. Його сотні разів показували по телебаченню і діти, які у 2005 році уже були дорослими, не зрадили картинкам зі свого дитинства.

«Вонка» 2023 року



«Вонка» – це історія походження харизматичного шоколатьє Віллі Вонки з Тімоті Шаламе у головній ролі. У фільмі також знімались Олівія Колман, Кала Лейн, Кіген-Майкл Кі, Патерсон Джозеф, Метт Лукас, Метью Бейнтон, Селлі Гокінс, Роуен Аткінсон та Джим Картер. А британський актор Г'ю Грант з’явився у ролі представника племені умпа-лумпів. І тут ми можемо побачити насамперед принципову відмінність образу Вонки в трактуванні Шаломе. Тут менше казковості порівняно з фільмом 1971 року і менше бертонівського харизматичного божевілля.

Але хай там як, мюзикл «Вонка» заробив у світовому прокаті понад 151 млн доларів.