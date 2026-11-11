Тернопільська обласна наукова бібліотека, до якої планують приєднати інші заклади

На Тернопільщині напередодні підвищення зарплат працівникам культури запланували реорганізувати бібліотечні установи. Зокрема, на сесії Тернопільської обласної ради 10 листопада депутати проголосували за об’єднання трьох обласних бібліотек. Йдеться про Тернопільську обласну наукову бібліотеку та обласні бібліотеки для молоді та дітей.

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Керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух під час звернення до депутатів зазначив, що таке об’єднання юридичних установ допоможе знайти гроші в обласному бюджеті для підвищення зарплат для працівників з 1 січня 2027 року. На засідання також прийшли працівники культури, зокрема бібліотекарі, які працюють в обласних закладах. Їх турбувало, що рішення сесії дасть поштовх до скорочень.

За рішення про реорганізацію трьох бібліотек в одну проголосували 33 депутати. Дев’ять депутатів не голосувало. Серед них – депутат від ВО «Свобода» Олег Сиротюк. На сесії він розповів, що реорганізація бібліотек не допоможе знайти зайві гроші в обласному бюджеті, щоб підвищити зарплати для працівників.

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«15 липня вийшла постанова Кабінету міністрів, якою задекларовано підвищення зарплат у сфері культури з 1 січня 2027 року на 70 %. Мають бути підвищені посадові оклади. Якщо ми маємо необхідність підвищення посадових окладів, але зарплатний фонд не має зрости, то щоб одним працівникам підвищити заробітну плату, інші мають бути звільнені з роботи. Тобто мають відбутися заходи із так званої оптимізації», – розповів Олег Сиротюк.

Натомість керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух зазначив, що реорганізація бібліотек в одну юридичну особу не має призвести до звільнення бібліотекарів.

«Є три обласні бібліотеки, які знаходяться в Тернополі та фінансуються з обласного бюджету. У цих установах є директори, купа заступників і бухгалтерів. Ми зможемо вивільнити ці посади і зберегти людей, які обслуговують бібліотечну справу», – розповів Тарас Пастух.

Наразі у трьох обласних бібліотеках працює понад 200 людей. 14 посад у двох бібліотеках – вакантні, їх ліквідують. Після реорганізації штат скоротять ще на 10–20 %.

«Заплановані заходи дозволять зменшити кількість штатних одиниць. Перш за все тих, які зараз вакантні: заступника директора – чотири штатні одиниці, заввідділом – три, завсектором – три, головний бухгалтер – дві, один бухгалтер, провідний редактор, художник, касир – дві штатні одиниці, одна штатна одиниця – електрик», – розповів у коментарі «Суспільне.Тернопіль» заступник директора обласного департаменту культури Ігор Кульчицький.

Водночас працівники бібліотек виступили проти такої реорганізації. Директорка обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька розповіла, що після об'єднання буде складніше ухвалювати рішення та подавати грантові проєкти.

«Коли ми об'єднаємося в одну установу – це буде бюрократія. Я не зможу приймати рішення, наприклад, у своїй бібліотеці, якщо не погоджуся з керівником тієї бібліотеки. Ми не зможемо написати грант чи проєкт. Ми будемо між собою дискутувати постійно щодо прийняття рішень», – зазначила керівниця.

Окрім того, в деяких установах вже скоротили ті посади, які була вакантними.

«Ми скоротили п'ять секторів, об'єднали два відділи. Ми скоротили посади і зекономили 3 млн 800 тис. грн. Проєкти нових штатних розписів із першого січня 2027 року ми подали на розгляд департаменту культури. Це, як нам зазначили, хороший результат, над яким ми попрацювали, щоб зберегти бюджетні кошти. І все. Тишина», – додала директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук.

Загалом майже 90% бюджету бібліотеки для молоді та бібліотеки для дітей йде на зарплати працівникам. У 2026 році з обласного бюджету для закладу для дітей передбачено 7,5 млн грн, з яких 7,2 млн грн спрямовані на оплату праці. На утримання обласної бібліотеки для молоді – 10,5 млн грн, з яких 9,5 млн грн спрямовано на зарплати.

За попередніми розрахунками Тернопільської ОВА, на виконання постанови Кабміну про підвищення зарплат для усіх працівників закладів культури області потрібно орієнтовно 130 млн грн.