Через пошкодженням контактної мережі на польській залізниці, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва.

«Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці: наразі в черзі на кордоні 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля. Польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого поновлення руху», – ідеться в повідомленні Укрзалізниці.

Раніше передбачалося, що затримка становитиме до 5 годин, а пасажирів поїздів мали пересадити на інший транспорт.