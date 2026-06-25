Йдеться про Малу академію наук, центри еколого-натуралістичної і науково-технічної творчості

Три заклади позашкільної освіти – Малу академію наук, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнів та Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів об’єднають в один комунальний заклад. Таке рішення прийняли під час сесії Тернопільської обласної ради 24 червня. За даними ZAXID.NET, «за» проголосувало 38 депутатів, 9 – не голосували.

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Новий заклад позашкільної освіти перейменують у «Центр позашкільної освіти Тернопільської обласної ради». Проєкт рішення до обласної ради подав департамент освіти і науки Тернопільської ОВА. Під час сесії директорка обласного департаменту Ольга Хома пояснила, що заклади реформують через недостатню кількість працівників та бажаючих там навчатися.

«Станом на зараз у Малій академії наук ми маємо лише 5 методистів, які займаються певною методичною роботою і ця кількість на сьогодні є недостатньою. Разом з тим, якщо ми розглядаємо позашкілля екологічного напрямку і технічного, хочу зазначити, що ці напрямки в більшій частині були спрямовані на місто Тернопіль і левова частка гуртків проходила власне в місті Тернопіль. Ми хочемо зробити так, щоб ці гуртки і гурткова робота в більшій частині все-таки проводилась в області», – розповіла Ольга Хома.

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За її словами, у Тернополі три заклади обласного рівня приблизно відвідують близько 3 тисяч дітей. А от в області кожен заклад обслуговує лише від 100 до 120 учнів.

Депутатка облради від «Європейської солідарності» Ірина Шумада зазначила, що через об’єднання трьох центрів в один є спротив вчителів позашкільної ланки освіти, які там працюють. «Я бачу, що не всі задоволенні рішенням, яке прийняли наша освітянська комісія. Тому без детального вивчення і обговорення таке рішення не можливо прийняти», – сказала Ірина Шумада.

Після виступу Ольги Хоми голова облради Богдан Бутковський поставив питання на голосування. У результаті за проєкт «Про реорганізацію закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування» проголосували 38 депутатів, не голосували – 9.

Наразі департамент освіти і науки підготує вказвівку щодо розроблення нового статуту та штатного розпису новоствореної установи. Його розроблятиме Тетяна Гуцало, яка виконувала обов’язки директора Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.