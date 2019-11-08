Група близьких до Дубневича атовців записала ролик на його підтримку

Семеро учасників АТО з виборчого округу Ярослава Дубневича записали відеозвернення на його підтримку

Група із семи учасників АТО із трьох районів, що входять до виборчого округу нардепа Ярослава Дубневича, записали відеоролик на його підтримку. У ролику атовці називають події навколо Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні 93 млн грн на «Укрзалізниці», «дискредитацією патріотів».

Зокрема, на відео присутні голова ГО «Городоцька спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Віталій Смілка, голова «Спілки воїнів АТО Мостищини» Володимир Галик, учасник АТО з Городка Василь Легедза та інші.

Володимир Галик зазначає, що більшість з присутніх познайомилися з Ярославом Дубневичем на передовій, «де він без лишнього пафосу привозив нам потрібну допомогу і продовжує робити це шостий рік підряд».

Атовці завершують свій виступ на підтримку Дубневича словами: «Тримайтесь, Ярославе! Перемога буде за правдою і за вами!».

Оприлюднений ролик викликав значний резонанс та жваве обговорення. Коментатори висловлюють як схвальні, так і негативні відгуки на ініціативу атовців, проте негативні коментарі автор відеоролика Володимир Галик видаляє.

Зазначимо, у 2019 році стався розкол серед учасників АТО Городоцького району. Як повідомляв учасник АТО Роман Телюк, частина ветеранів звинуватили голову «Городоцької спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Віталія Смілку у роботі на Ярослава Дубневича і покинули її ряди. Роман Телюк розповідав, що Ярослав Дубневич використовує спілку атовців для власного піару. Зокрема, допомогу для фронту збирали з усього району, а нардеп Ярослав Дубневич видавав це як особисту заслугу.

«Я вступав у спілку атовців, а не у спілку Ярослава Дубневича. Дуже багато людей це зрозуміли, що Дубневич використовує цю спілку для піару, а спілка любіює його інтереси», - пояснював Роман Телюк свій вихід зі спілки.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють у масштабних зловживаннях на «Укрзалізниці». Уверечі 7 листопада Апеляційний суд Києва постановив взяти Дубневича під варту у залі суду з можливістю застави у 90 млн грн.