Верховна Рада дала згоду на арешт Ярослава Дубневича

Ярослав Дубневич у сесійній залі Верховної Ради

Верховна Рада підтримала усі три подання генпрокурора та дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Ярослава Дубневича. Відповідні постанови народні обранці прийняли на засіданні у четвер, 31 жовтня. Надання згоди на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності (зняття недоторканності) підтримали 332 нардепи, дозвіл на його затримання – 241, арешт – 229.

Зняття недоторканності підтримали більшість фракцій, голосував і сам Ярослав Дубневич. Натомість згоду на затримання і арешт дали депутати фракцій «Слуга народу» та «Голос». ОПЖЗ не підтримала жодну із постанов.

У Верховній Раді виступив генпрокурор Руслан Рябошапка, пояснив позицію слідства щодо причетності Ярослава Дубневича до вчинення низки злочинів. Зокрема, повідомив про причетність Дубневича, який був головою парламентського комітету з питань транспорту, до злочинної схеми закупівель запчастин для Укрзалізниці, внаслідок чого державному підприємству було завдано збитки у 93 млн грн. Загалом, зі слів генпрокрора, у цій схемі фігурують вісім осіб і справу невдові буде передано до суду.

«Є достатньо доказів, щоб притягнути до відповідальності народного депутата Дубневича», - підкреслив Рябошапка.

Ярослав Дубневич у своєму виступі з трибуни назвав обвинувачення НАБУ та Генпрокуратури абсурдними, заявив про відсутність доказів причетності його до згаданих злочинів. «Подання внесено в Раду з єдиною метою – політичний популізм», – заявив він. Дубневич також запевнив, що не має наміру переховуватися від слідства та суду і буде доводити свою невинуватість у законний спосіб.

Під час обговорення, зокрема, виступили представники фракцій «Європейської солідарності» Артур Герасимов та Опозиційної платформи «За життя» Юрій Загородній, представник депутатської групи «За майбутнє», екс-регіонал Віктор Бондар, заявивши про недостатність доказів вини Дубневича.

Депутат від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець заявив, що був свідком політичної корупції, коли був радником екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Тоді, зі слів Мотовиловця, Ярослав Дубневич лобіював призначення своєї людини керівником аеропорту «Львів», однак безуспішно. Мотовиловець закликав депутатів підтримати усі три подання генпрокурора щодо Дубневича. Натомість інший депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що підтримає зняття недоторканності з Дубневича, однак не готовий підтримати подання про його затримання і арешт.

У сесійній залі також було оголошено висновки регламентного комітету Верховної Ради, який напередодні, 30 жовтня, майже одноголосно підтримав зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Члени комітету підтримали усі три подання генпрокурора – дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича, згоду на його затримання і на обрання йому запобіжного заходу (арешту). За перші два подання генпрокурора проголосували усі 11 членів парламентського комітету, за третє – дев'ять депутатів (Юрій Загородній з ОПЗЖ утримався, а Олег Синютка з «Європейської солідарності» не голосував).

Подання генпрокурора Руслана Рябошапки щодо Ярослава Дубневича надійшло до ВРУ ще 17 жовтня. Ярославу Дубневичу планують оголосити підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Варто наголосити, що згода Верховної Ради не означає, що Ярослава Дубневича негайно заарештують. Після рішень парламенту Генпрокуратура може звернутися з відповідними поданнями до суду, який і вирішить подальшу долю Ярослава Дубневича.

За версією слідчих, Ярослав Дубневич зі спільниками заволодів 93,2 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ«Укрзалізниця». Правоохоронці вважають, що ці кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами (ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ») через узгоджене завищення ціни під час закупівлі «Укрзалізницею» стрілочних переводів.