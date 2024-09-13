Рожищенський районний суд виніс вирок Роману Романюку, Олегу Нору та Василю Котюку за продаж підроблених посвідчень тракториста-машиніста і відмивання грошей. За скоєне всі обвинувачені отримали умовний термін.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у липні 2022 року директор Любомльського районного спортивно-технічного клубу Василь Котюк спільно з Романом Романюком і Олегом Нором налагодили виготовлення підроблених посвідчень тракториста-машиніста. Зокрема, за даними слідства, обвинувачені надсилали клієнтам готові документи «Новою поштою». За свої послуги брали по 4000-4500 грн. Крім того, пізніше чоловіки відмили незаконно отримані гроші – вони перерахували 65 172 грн на картку «Ощадбанку» та зняли готівку.

Роман Романюк, Олег Нор і Василь Котюк свою вину визнали.

Суддя Інна Гармай визнала чоловіків винними за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб) й признасила двом обвинуваченим по року іспитового терміну, а третьому – два роки. Крім того, усі мають заплатити по 8126 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.