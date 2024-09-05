Троє окупантів причетні до викрадення українських священників

Трьом російським військовим прокурорам повідомили про підозри у викраденні мирних жителів окупованого Бердянська. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідчих, троє окупантів за вказівкою вищого керівництва намагалися насильно придушити опір серед місцевого цивільного населення. У листопаді 2022 року за участі підозрюваних викрали двох місцевих мешканців. Викрадення потім «легалізували» шляхом внесення неправдивих даних до офіційних документів.

«Це призвело до півторарічного утримання постраждалих у різних місцях позбавлення волі без повідомлення причин затримання та пред’явлення обвинувачень. Їх перебування супроводжувалось триманням у неналежних умовах, побиттям та тортурами», – йдеться у повідомленні.

За даними релігійного сайту «Духовна велич Львова», викрадені – двоє українських греко-католицьких священника Богдан Гелета та Іван Левицький. Вони є священнослужителями Релігійної громади (парафії) Різдва Пресвятої Богородиці Донецького екзархату Української Греко-Католицької Церкви міста Бердянськ Запорізької області.

Викрадені росіянами Богдан Гелета та Іван Левицький

Наприкінці серпня прокуратура Запорізької області оголосила про підозри у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України) керівнику окупаційної військової прокуратури Бердянська Алєксандру Корнєєву, його заступника Євгєнію Свістунова, а також начальнику відділу військової прокуратури об’єднаного угруповання військ Росії Дєнісу Шеховцю.

У Офісі генпрокурора зазначили, що у червні 2024 року незаконно ув’язнених мирних жителів звільнили з полону.