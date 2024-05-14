За спробу незаконного перетину кордону порушникам загрожує штраф або адміністративний арешт

Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох громадян Чехії, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Чоловіки розповіли, що повертаються додому після конфлікту на весіллі, на яке їх запросила закарпатка. Через відсутність грошей вирішили йти до кордону пішки.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 14 травня, трьох чоловіків, які прямували коліями в бік кордону, виявили на залізничному вантажному пункті пропуску «Чоп» на кордоні зі Словаччиною. Затримані мали із собою паспорти громадян Чехії.

«Іноземці прибули в Україну у законний спосіб на весілля знайомої та оселилися у готельному комплексі поблизу кордону. Після весільної церемонії вони мали конфлікт з чоловіком жінки, яка їх запросила, та адміністрацією готелю. Іноземців попросили залишити заклад, тож вони вирішили повернутися додому. Оскільки жоден з них на той момент уже не мав при собі грошей, вони прийняли рішення йти у напрямку Словаччини пішки та поза пунктами пропуску, склавши маршрут за допомогою онлайн-карт», – повідомили у ДПСУ.

Порушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму їм загрожує штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.