Дев’ять вчених відповідатимуть за три напрямки – геофізика, метеорологія та біологія

Національний антарктичний науковий центр визначив склад 27-ї української антарктичної експедиції, яка розпочнеться в березні 2022 року. На станцію «Академік Вернадський» відправляться 14 людей, із яких дев’ятеро – науковці, а п’ятеро – з команди життєзабезпечення станції. Троє учасників експедиції – львів’яни.

Як повідомили 31 січня на Facebook-сторінці НАНЦ, команда 27-ї експедиції проведе в Антарктиді понад рік. Очолить її геофізик Юрій Отруба, який вже шість разів зимував на станції «Академік Вернадський» і очолював попередню, 25-у експедицію.

Дев’ять вчених відповідатимуть за три напрямки – геофізика, метеорологія та біологія. Двоє біологів – Сергій Глотов та Марта Дзиндра – зі Львова, для них це буде перша зимівля. Також вперше в Антарктиду поїде 21-річний системний адміністратор зі Львова Володимир Хомко, який стане наймолодшим в історії учасником українських антарктичних експедицій.

Серед 14 учасників експедиції – 11 чоловіків та троє жінок, дві метеорологині та одна біологиня. Відтоді, як 2018-го НАНЦ відновив можливість участі жінок у річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки – науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній – вчені в галузі геофізики та біології відповідно.

За словами директора НАНЦ Євгена Дикого, одним із завдань метеорологів 27-ї УАЕ є участь у великому міжнародному проекті «Рік полярних передбачень». Інше завдання – розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і «озонова діра» поводилася непередбачувано.

Для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс, на який подалося 137 охочих. Відбір відбувався у кілька етапів, й у підсумку конкурсна комісія визначила 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні.