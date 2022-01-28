Криголам «Ноосфера» доставить на станцію «Академік Вернадський» полярників, науковців, їжу і будівельні матеріали

Криголам «Ноосфера», який торік Україна купила у Великої Британії, вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції «Академік Вернадський». На його борту, крім екіпажу, також перебувають шість українських дослідників Антарктики, а ще 28 вітчизняних науковців приєднаються до них у чилійському порту Пунта-Аренасу.

«Відбуття судна “Ноосфера” в перший рейс з Одеси до Антарктики приурочено на 28 січня не випадково – саме в цей день відкрили Антарктиду. І в тому далекому рейсі, як нам відомо, був помічником капітана судна-першовідкривача Іван Завадовський з Галича. Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію “Академік Вернадський” команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених - дослідників Південного океану», – сказав перед відбуттям судна директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий, повідомив «Укрінформ».

За його словами, криголам, який пройшов технічне обслуговування на Чорноморському судноремонтному заводі, доставить на станцію «Академік Вернадський» також різноманітні вантажі: річний запас провізії, технологічне обладнання та будівельні матеріали.

Науковою програмою передбачено продовження океанографічних досліджень, розпочатих у 1997-98 роках науково-дослідним судном «Ернст Кренкель», зокрема на полігоні поблизу Аргентинських островів, неподалік наукової станції, на Південно-Шотландському полігоні та Південно-Оркнейському полігоні, що мають складні гідрофізичні умови і формують систему водних мас океанів Південної півкулі Землі. Тут високе біорізноманіття, а також проходять основні міграційні шляхи криля, риб та китів.

Фото Ніни Ляшонок/«Укрінформ»

За словами директора НАНЦ, дослідники також сподіваються отримати унікальні дані про те, як змінилися океанографічні характеристики цих районів Південного океану за попередні три десятиліття, адже саме в цій частині світу зафіксовано найшвидші темпи потепління атмосфери, і дуже важливо зрозуміти, чому саме і як це відбувається.

Науковці також здійснюватимуть низку біологічних досліджень спільно з американськими вченими, а також аналізуватимуть вміст донних відкладень, в тому числі наявність ртуті, проведуть серію геокосмічних, радіоокеанографічних вимірювань та блок геологічних досліджень в районі Аргентинських островів тощо.

Євген Дикий уточнив, що екіпаж криголама у складі 26 моряків очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних суднах.

Україна купила криголам для антарктичних експедицій у Великої Британії в серпні 2021 року. На той момент він мав назву James Clark Ross. У жовтні судно прибуло до Одеси.

«Ноосфера» стала першим криголамом, який українські полярники отримали за час незалежності України. Також він став першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціювання. Досі українські моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер вони зможуть навчатися в Україні.