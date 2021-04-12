Рятувальники знайшли тіла двох загиблих, пошуки третьої людини тривають

Біля селища Вакуленці, що під Полтавою, неподалік греблі в неділю, 11 квітня, перекинувся човен із трьома людьми. Рятувальники знайшли тіла двох загиблих, пошуки третьої людини тривають, повідомила «Полтавщина».

Інформація про нещасний випадок на річці Ворскла поблизу селища Вакуленці надійшла до рятувальників приблизно о 16:18.

Очевидці розповіли, що гумовий човен з 3 людьми затягло під греблю.

Фото інтернет-видання «Полтавщина»

Фахівці рятувально-водолазної служби одразу почали шукати людей. Одного загиблого знайшли швидко на невеликій глибині, тіло іншої жертви підняли з дна річки. Пошуки тертьої людини увечері в неділю призупинили, а вранці в понеділок – відновили.

Наразі невідомо, хто був на човні та що саме спричинило аварію. Однак рятувальники зауважили, що це були не рибалки. Найімовірніше, загиблі – відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі, тому їх туди затягло течією, інформує ТСН.