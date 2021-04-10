Двоє жителів Івано-Франківської області отруїлися чадним газом у своєму будинку і загинули, повідомило «Суспільне» з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався у п’ятницю, 9 квітня, в селі Шевченкове Вигодської територіальної громади у Долинському районі. Про нього рятувальникам повідомили поліцейські.

Відомо, що в будинку знайшли тіла двох людей, які отруїлися чадним газом. Загиблим було 58 і 49 років.

Ймовірна причина отруєння чадним газом – порушення правил безпеки під час експлуатації газових приладів та пічного опалення.

Чому відбувається отруєння чадним газом

Якщо в приміщенні немає нормального доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне газове обладнання – в ньому може накопичуватись чадний газ. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню.

Чадний газ не можна побачити чи відчути на запах, тому визначити його концентрацію в приміщенні без спеціального приладу неможливо.

Потрапляючи в організм під час дихання, газ проникає з легенів у кровоносну систему, де з'єднується з гемоглобіном. Внаслідок цього кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинам, а організм швидко починає відчувати його недостатність.

Які симптоми отруєння чадним газом

Найпоширеніший симптом при отруєнні чадним газом – головний біль. Також людина, яка отруїлась чадним газом, може відчувати запаморочення та втому, утруднене дихання, задишку, сухий кашель, нудоту та блювоту.

Проте є й серйозніші симптоми: втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості. Це може статися всього протягом двох годин, якщо у повітрі буде велика концентрація чадного газу.

При перших ознаках отруєння чадним газом необхідно вимкнути всі газові прилади і відчинити вікно чи вийти на вулицю. У разі, якщо самопочуття не покращується або ж погіршується, необхідно звернутись до лікарів.