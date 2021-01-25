Для пошуку тіл рятувальники навіть задіювали безпілотники

Рятувальники у Черкаській області витягли з Дніпра тіла трьох людей, які провалилися під лід у неділю 24 січня. Серед загиблих є десятирічна дитина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Інформація про те, що люди провалилися під лід, надійшла до рятувальників у неділю о 16:38. Подія сталася в селі Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега). Під лід потрапили троє людей: двоє дорослих чоловіків і дитина 2010 року народження.

Рятувальники обстежили більше кілометра берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей залучили відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів.

Станом на 13:40 понеділка, 25 січня, водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих.