У суботу, 23 січня, у селі неподалік Жидачева на Львівщині провалились під лід та загинули двоє місцевих рибалок. Їхні тіла з водойми витягнули рятувальники.

Як повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини, приблизно о 13:15 двоє рибалок провалились під лід озера у селі Іванівці, що неподалік Жидачева.

Унаслідок нещасного випадку загинули двоє місцевих мешканців віком 48 та 60 років. Їхні тіла на берег витягнули рятувальники.