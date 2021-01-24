Двоє рибалок провалились під лід та загинули біля Жидачева
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 10:110
У суботу, 23 січня, у селі неподалік Жидачева на Львівщині провалились під лід та загинули двоє місцевих рибалок. Їхні тіла з водойми витягнули рятувальники.
Як повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини, приблизно о 13:15 двоє рибалок провалились під лід озера у селі Іванівці, що неподалік Жидачева.
Унаслідок нещасного випадку загинули двоє місцевих мешканців віком 48 та 60 років. Їхні тіла на берег витягнули рятувальники.
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