За добу на Львівщині чадним отруїлися шестеро людей, у тому числі троє дітей. Один випадок трапився в Городку зранку 16 січня, другий – у Самборі в ніч з 16 на 17 січня.

Так, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, двоє людей, у тому числі 13-річна дитина, отруїлися в приватному будинку з пічним опаленням в Городку. У легкому та важкому стані їх госпіталізували до Городоцької центральної районної лікарні. Причину отруєння встановлює слідство.

17 січня приблизно о 00:45 у квартирі, розташованій на першому поверсі п’ятиповерхівки на вул. Стебельського, 9 у Самборі, чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей – 2016 та 2018 років народження. Потерпілих у легкому та середньому станах доставили до Самбірської центральної районної лікарні.

Квартира постраждалих обладнана газовою плитою ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» припинила подачу газу до квартири, обставини отруєння з’ясовує поліція.