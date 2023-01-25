Водія затисло у понівеченому після ДТП авто

24 січня внаслідок зіткнення двох автомобілів на трасі Львів-Шегині травмувалися троє людей. Аварія трапилася близько 17:00 біля с. Родатичі Городоцької громади.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, відбулось зіткнення двох легкових автомобілів – Volkswagen Vento та Mercedes Benz.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє осіб. Пожежники деблокували потерпілого водія Volkswagen Vento за допомогою гідравлічного обладнання та відключили акумуляторні батареї машин.

Водія та пасажира автомобіля Volkswagen Vento доставили швидкою до Львівської обласної клінічної лікарні. Водію Mercedes Benz надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.